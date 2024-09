Alcalde Codina revela que menores baleados son hijos de hombre velado y critica que “a estas bandas no las vamos a detener con discursos románticos”

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, entregó detalles de la balacera que se vivió en la madrugada de ayer en medio de un velorio en Bajos de Mena.

De acuerdo a la información que entregó, los menores baleados son hijos del hombre que estaba siendo velado y habría llegado una banda rival, los que perpetraron más de 150 balazos, además de perseguir el vehículo donde llevaron a los menores al Cesfam y amenazar a los funcionarios si es que salvaban a los adolescentes de 13 y 11 años.

Como aseguró Codina en radio Universo, “probablemente, y esto será parte de la investigación, habrá una serie de negocios ilícitos que están en juego entre una banda y otra”.

Y agregó que “estas son bandas que no tienen ningún límite, y espero que tanto las autoridades como la ciudadanía entiendan que no las vamos a detener con discursos románticos. Yo siempre he sido partidario de la prevención social (…) pero acá hay que entender que el crimen organizado ha tenido una mutación hacia niveles de violencia inusitados, y eso amerita mano dura y acciones concretas por parte de las autoridades y todas las instituciones”.

Además, el alcalde fue enfático al decir que “no pueden estar tranquilas las autoridades del nivel central pensando que esto es un ajuste de cuentas y se matan entre ellos. Es evidente que lo que estamos viendo es una contaminación que está obviamente dañando la paz y tranquilidad, la posibilidad de que niños y niñas puedan desarrollarse en plenitud”.

Y apuntó directamente a las autoridades: “Creo que falta que el Gobierno se sensibilice con la situación dramática que están sufriendo miles de familias en todo Chile producto de la delincuencia; hay una situación de violencia desmedida y descontrolada, y esto amerita que la autoridad principal de dirigir las políticas de seguridad en nuestro país se sensibilice”.