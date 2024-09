“Una universidad no es lo mismo que una fábrica de zapatos”: ministro Marcel aborda sueldo millonario de Marcela Cubillos

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a una de las polémicas que se desató esta semana después de un reportaje de El Mostrador que reveló que Marcela Cubillos recibió mientras estaba viviendo en España, un sueldo mensual de 17 millones de pesos por parte de la Universidad San Sebastián.

En radio Futuro, el ministro Marcel dijo sobre el tema “yo preferiría no sumarme a esa dinámica”, sin embargo expresó que “las universidades, aunque sean privadas en términos de su propiedad, cumplen una función pública del momento que están reguladas por el Estado, tiene un reconocimiento del Estado, sus alumnos reciben fondos públicos, en fin. Una universidad no es lo mismo que una fábrica de zapatos”.

“Las obligaciones de transparencia trascienden esta frontera entre la propiedad pública y privada, más aún cuando se trata de una entidad que aún siendo privada cumple una función pública”, agregó.