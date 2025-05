Marcel descarta conflicto de interés por su relación con Carolina Tohá y afirma que “habrá que redoblar los esfuerzos para evitar cualquier suspicacia futura”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel se refirió a la revelación de la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, sobre la relación sentimental que mantienen.

Durante sus declaraciones, el secretario de Estado intentó aclarar el escenario luego de que se diera a conocer el vínculo que mantiene ambos. “Yo no he participado en ninguna actividad de campaña, no he emitido ninguna declaración a favor de ningún candidato o candidata, y en lo que resta de todo el proceso electoral, pretendo seguirlo haciendo de la misma manera”, dijo.

En este sentido, el jefe de la billetera fiscal recalcó el llamado del Presidente Gabriel Boric a “la prescindencia de los ministros en la campaña electoral”.

Las críticas desde la derecha

Por otro lado, negó que sus respuestas a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei sean por su relación con Tohá: “En general, cuando se me ha preguntado por temas que plantean los candidatos, yo he tratado de referirme más bien al tema de fondo, más que a un candidato en particular o a la persona de un candidato o candidata, y por supuesto que seré muy cuidadoso en ese sentido en todo lo que viene. Pero por supuesto que yo tengo que hablar por la conducción económica”.

“La última vez que yo me referí a alguna declaración de Evelyn Matthei, cité a una clasificadora de riesgo, entonces la verdad es que uno trata de apoyarse en elementos que son visibles y bueno, por supuesto que habrá que redoblar los esfuerzos para evitar cualquier suspicacia futura”, agregó.

Respecto a la posible infuencia que podría llegar a tener la campaña de su pareja durante el proceso de discución del presupuesto del próximo año, Marcel apuntó a que “falta bastante todavía” y a que “como siempre, en otras circunstancias, por temas políticos, por turbulencia de cualquier tipo, siempre mi actitud ha sido seguir adelante con los proyectos que benefician a Chile”.

“Yo siempre confío en que los parlamentarios van a participar en la discusión y van a votar de acuerdo al interés de Chile. Yo creo que es lo que todos esperamos, y también lo que todos esperan de mí como ministro, que es cierto, que me dedique 100% a las tareas de mi cargo. Los otros temas son temas personales, son temas de la vida privada”, menconó.

Marcel descarta incomodidad por revelación de Tohá

Por otro lado, el ministro confesó que el hecho de que se sepa su relación con Carolina Tohá “no me deja incómodo porque en realidad nunca he sentido que exista ese conflicto de interés”.

“Si por ejemplo lo quisiéramos ligar a los temas de asignación de recursos, todos sabemos que la seguridad pública es la prioridad número uno de los chilenos, y que el marco de recursos y el compromiso de recursos para ese efecto lo puso el propio Presidente de la República cuando en el 2023 estableció esta meta de incrementar el presupuesto en 1.500 millones de dólares”, subrayó.

Así, mencionó que “yo me preguntaría cuál sería el contrafactual, o sea, qué es lo que habría tenido que hacer restarle recursos a seguridad ciudadana por una relación sentimental, imagínense lo que eso le diría al país”.

“Los chilenos y chilenas no tienen duda respecto de cuáles son las prioridades en los recursos públicos, las prioridades en las políticas públicas, y eso es a lo que yo he estado contribuyendo desde mi cargo”, indicó.