“Los carabineros hicieron lo que pudieron”: Ricardo Yáñez pide que la justicia tome en cuenta “el contexto en el que se vivió” el estallido social

Durante esta jornada se vivió el segundo día de la audiencia de formalización en contra de los exgenerales directores de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y el exgeneral subdirector Diego Olate, acusados de omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social.

En la instancia y una vez terminada la audiencia de hoy, que se extendió por cerca de seis horas, Yáñez volvió a negar las acusaciones presentadas por la fiscalía e insistió en su inocencia.

“En esa época vivimos yo creo que uno de los hechos históricos más violentos desde la vuelta a la democracia en nuestro país. La memoria es frágil, pero se incendiaron edificios, se quemaron iglesias, se destruyó el patrimonio público y privado, se destruyeron monumentos nacionales, se afectó la vida de miles de personas”, señaló el otrora uniformado.

La defensa de Ricardo Yáñez

Además, el general en retiro aseguró que “los carabineros hicieron lo que pudieron dentro del mandato constitucional que nos obligaba a restablecer el orden que era quebrantado todos los días con actos violentos, destructivos donde atacaban permanentemente a nuestros carabineros”.

“Quiero recordarles que hubo cerca de 5.000 carabineros lesionados, más de 80 de ellos resultaron quemados, más de 120 recibieron impactos balísticos, cerca de 200 resultaron fracturados, otros tantos resultaron con contusiones y diferentes lesiones muchos de ellos no volvieron a trabajar”, afirmó.

De igual manera, Yáñez apuntó a que “muchas de las personas que hablaron hoy no estuvieron en el lugar donde los Carabineros eran atacados permanentemente, donde resguardaban la seguridad de las personas que vivieron en esos lugares”.

“Es muy fácil hoy día hacer imputaciones respecto a las actuaciones de ellos, pero había que estar ahí. Entonces, es hoy día, absolutamente, y lo digo con mucha precisión: no habrá justicia sin considerar el contexto en el que se vivió ese período. Y no podemos dejar la democracia en manos del vandalismo y de la destrucción. Sin orden no hay patria, y sin orden hay caos, y sin caos este país no se desarrolla, ni crece, ni avanza”, lanzó Yáñez.