“No nos importa lo que diga esa señora”: Diosdado Cabello respondió a Centro Carter por actas electorales

“Viene ahora lo que queda del Centro Carter (…) a mostrar unas actas allá en la OEA. La OEA que se vaya a lavar ese chaleco, no nos importa lo que diga la OEA, no nos importa lo que diga esta señora del Centro Carter”, fue parte de las declaraciones que hizo el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, en alusión a Jennie Lincoln, asesora principal para América Latina de esta organización.

Esto, después de que el Centro Carter presentara ante el Consejo Permanente de la OEA, actas de votación que muestran la victoria de Edmundo González en las elecciones del 28 de julio con un 67% de los votos versus un 31% de Nicolás Maduro.

Por su parte el jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, expresó que “la señora Lincoln mancilla y enloda el buen nombre del (ex) presidente (Jimmy) Carter escupiendo mentiras y atacando a Venezuela. No nos haremos eco de su basura”.

Recordemos que Consejo Nacional Electoral (CNE) sostiene que Nicolás Maduro ganó las elecciones a lo que Lincoln expresó que la “falta de transparencia del CNE venezolano y su negativa para brindar los datos de las mesas de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales”.