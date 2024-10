“Deja entrever como posibles intervenciones en otras causas”: ministra Vallejo se refiere a chats entre exfiscal Manuel Guerra y Luis Hermosilla

Esta mañana la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los chats entre 2016 y 2023 entre el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, y el abogado Luis Hermosilla.

En radio Futuro, Vallejo abordó esta arista del caso Audio, en el que se están investigando las conversaciones, haciéndolas calzar con reuniones y posibles decisiones que podría haber tomado Guerra. Esto, después de una publicación de Ciper que reveló que en el marco del caso Penta, en unas conversaciones entre Hermosilla y Guerra se habla de contactar a “Andrés” para “darle una salida al caso”. Refiriéndose supuestamente a Andrés Chadwick, exministro de Interior.

Al respecto, la ministra comentó que “deja entrever como posibles intervenciones en otras causas”.

“Aquí lo que se muestra hasta el momento en esos chats, es que se entrega información por parte de un fiscal, exfiscal actualmente, a un abogado sobre causas que no llevaba el fiscal. Por lo tanto, ya la entrega de información de causas reservadas que en sí mismo es un delito, sino que también que esa información podría eventualmente ser usada para intervenir en el resultado de esas investigaciones. Y eso es mucho más grave aún”, remarcó.

Sin embargo aclaró que “esto no es un tema que deba explicar y aclarar La Moneda” agregando que “es un tema de los involucrados y de la oposición en particular”.

Puntualizando que “lo segundo es que nosotros no vamos y no podemos intervenir en la justicia, eso no nos corresponde. Hay separación de poderes justamente por lo que estamos hablando”.