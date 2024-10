Gustavo Gatica a 5 años del estallido social: “sé que soy un símbolo, pero no me gusta esa figura”

A cerca de cinco años desde el inicio del estallido social, el 18 de octubre de 2019, Gustavo Gatica, quien perdió la visión en una manifestación producto del disparo de perdigones de un carabinero, habló sobre su proceso de rehabilitación y su opinión respecto a lo sucedido en aquel momento.

En conversación con La Tercera, el psicólogo aseguró que “sé que soy un símbolo (del estallido social), porque mucha gente me lo dice. Estoy muy relacionado con él, pero nunca me ha gustado esa figura de ser el símbolo del evento. Lo agradezco igual, porque la gente me expresa mucho cariño, pero hay algo que no me gusta de ser ese símbolo”.

“Al final igual lo que me pasó fue súper trágico. Valoro igual como que la gente lo ve desde otra perspectiva. Como desde la resiliencia y que sienten que pude salir adelante”, confesó.

Además, Gatica recordó el momento en que supo que no volvería a ver: “En la clínica me estabilizaron, me dieron como cosas para el dolor. También escuchaba que decían que el oftalmólogo no estaba, que había un taco y no podía llegar. Y cuando llegó me examina, me ve los ojos y me dice: ‘No hay nada que hacer’. No me acuerdo muy bien qué me dijo, pero fue así como ‘las probabilidades de que vuelvas a tener visión son como de 0,0001%”.

Por otro lado, defendió las manifestaciones, señalando que el rótulo de “estallido delictual” es “ofender a las personas que salieron a protestar. Hubo marchas masivas en todo Chile. Solo en Santiago, en una oportunidad, se reunió más de un millón de personas. Creo que es una falta de respeto llamarle a esa persona delincuente, siendo que solo estaban protestando por mejor calidad de vida, por vivir mejor”.

Respecto a la posición negativa que ha tomado aquel periodo en la ciudadanía a cinco años del conflicto social, Gatica indicó “ha sufrido hartos cambios. Hay como una disputa en ese relato de lo que fue el estallido. Pero para mí sigue manteniéndose igual. Como que yo siempre me he quedado con lo bonito que hubo en el estallido social”.

“Hay algo bonito ahí que después del 4 de septiembre (primer plebiscito constitucional de salida) como que se acabó. Porque luego igual había cabildos y asambleas. Y luego como que todo se acabó. Pero yo insisto, me quedo con esa parte (inicial del estallido social), eso es lo que yo encuentro hermoso de ese proceso histórico que vivimos”.

“A mí me tocó vivir un evento de violencia muy duro y y por ende no me agrada, por decir lo menos, porque me tocó vivir la parte más violenta de esos tiempos. Entonces creo que ojalá nunca vuelva a ocurrir. Creo que ese tiene que ser el camino. O sea, intentar caminar hacia allá, que nunca más vuelva a pasar esto”, agregó.

El inicio del juicio por el caso Gustavo Gatica

Gatica también habló sobre el juicio en contra de Claudio Crespo, excarabinero imputado por haberle disparado y dejarlo ciego, que se iniciará el próximo 4 de noviembre.

“Yo hace mucho tiempo estaba muy ansioso de que llegara pronto. Sentía que había un pie de mi vida todavía en este proceso y no me gustaba. Pero se ha demorado tanto que siento que ya no. Ya no tengo un pie en este proceso. Entonces como que me siento más liberado en ese sentido”, dijo.

“No es como que estoy esperando este juicio para seguir con mi vida, he seguido con mi vida igual. Pero sí siento que tiene que haber justicia. Y tengo la sensación de que va a ser así”, relató.

También reconoció que “este proceso judicial es algo que voy arrastrando un poco. Entonces, no sé cuál sea el resultado, pero va a ser de soltar. Aunque debo decir que mi plan al menos es llegar hasta la última instancia. Si no quedamos conformes con el resultado en primera instancia vamos a seguir insistiendo. Porque creemos que eso es lo justo”.

“He estado pendiente. El caso de Fabiola Campillai igual. Y me preocupa lo lento que avanza la justicia. He tenido el agrado de conocer a otros compañeros y compañeras a quienes les dispararon también en sus ojos. Y me da mucha pena sentir que no hay justicia. Y ellos ya perdieron la esperanza de que haya justicia”, expresó. Pese a ello, aseguró que: “Yo confío en la justicia”.