“Estoy lejos de parecerme a Allende”: José Antonio Kast apunta a una nueva carrera presidencial, pero descarta una cuarta candidatura

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a una posible nueva candidatura presidencial, luego de haber postulado dos veces seguidas, en 2018 y 2022.

Al respecto, el exparlamentario expresó a La Tercera que la opción de comenzar una nueva carrera presidencial es “bastante alta” y que “si fuera por mí, sería candidato y me inscribo mañana”.

“Yo digo, a mí me encantaría ser Presidente de la República, pero es el partido el que tiene que nominarme. No me puedo autonominar. Espero que me nominen, pero todavía no estamos en tiempo de eso”, aseguró.

Pese a ello, y a que apuntó a que “la tercera es la vencida, dicen”, afirmó que esta sería su última candidatura presidencial.

“Podría haberme parecido a Allende, y estoy lejos de parecerme a Allende, porque amo a mi patria”, ironizó José Antonio Kast.

Respecto a la caída de su figura en las mediciones, indicó que “uno ve las encuestas y la gente se entusiasma o se deprime. Yo no, sigo trabajando en terreno, conociendo la realidad, acompañando a quienes van a representar a los republicanos. Las encuestas son un dato de la causa, pero que no me influyen en el trabajo que estoy haciendo”.

“Las personas evalúan las situaciones de acuerdo al momento que están viviendo, a la aparición en los medios de comunicación, a circunstancias puntuales, pero aquí queda mucho tiempo para una elección presidencial”, agregó.

Además, Kast comentó que “si los republicanos miráramos las encuestas habríamos votado igual que Chile Vamos en muchas materias y lo hicimos de una manera distinta. Y al final, ¿qué premió la ciudadanía? Una línea clara, coherencia de decir las cosas por su nombre, no tratar de tener siempre la misma postura que tienen las encuestas”.