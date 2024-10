“¿Puedo recuperar mis diseños, por favor?”: Director de “Yo, robot” reacciona a los prototipos presentados por Elon Musk

Luego de Tesla presentara dos vehículos y un robot humanoide la semana pasada, Alex Proyas, director de “Yo, robot” reaccionó sorprendido.

En un evento bautizado como “Nosotros, robot”, la empresa de Elon Musk presentó a Optimus, un robot humanoide que, según dijo el empresario, “creo que será el mayor producto de la historia” y que en el futuro podrá hacer compañía y realizar tareas domésticas.

Pero el parecido de Optimus con los robots que aparecen en la película en la que Will Smith es protagonista, no pasó desapercibida para Poyas, quien a través de su cuenta de X compartió un collage comparando las fotos de los robots y las de los autos, también con los que aparecen en la película.

“Hola Elon, ¿puedo recuperar mis diseños, por favor?”, escribió Proyas.

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E

— Alex Proyas (@alex_proyas) October 13, 2024