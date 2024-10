“Me da mucha pena decirlo, porque mi gobierno es el que ha fallado”: alcaldesa Ripamonti se refiere a lenta reconstrucción

En el foro de los candidatos a la alcaldía de Viña del Mar, organizado por El Mercurio, la alcaldesa de la comuna y candidata oficialista para la reelección, se refirió a las críticas que ha tenido por la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de este año.

Ripamonti traspasó al Ejecutivo la lentitud en la reconstrucción: “(Las municipalidades) no lo han hecho nunca en la historia de Chile y no lo van a hacer ahora. (…) Lo que hacemos es proponer, conducir a las personas que necesitan asistencia técnica para poder enfrentarse a una situación de acceso al subsidio que ha sido muy injusta y lamentable. Y me da mucha lástima decirlo, porque es mi gobierno el que ha fallado”.

En el foro también participaron Iván Poduje, independiente, apoyado por Amarillos, Chile Vamos y el Partido Social Cristiano. También participó Manuel Díaz, representante independiente de la Izquierda Ecologista y Popular.