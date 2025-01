Iván Poduje sobre reconstrucción en Valparaíso a casi un año del megaincendio: “El Presidente Boric nunca le dio la importancia que tenía y el ministro Montes no tuvo la fuerza necesaria para tirar el carro”

En Duna en Punto, Iván Poduje, arquitecto y urbanista que trabajó en un plan de reconstrucción de Valparaíso tras el megaincendio, se refirió a lo que ha sido en la practica la reconstrucción.

Sobre la salida del seremi sobre salida de Valparaíso, Ignacio Uribe, Poduje comentó que “era muy necesario hacerlo. Hace mucho tiempo que Uribe estaba con problemas. no logró nunca abordar la magnitud de la medida y tenía muchos atrasos”.

“El municipio debió haber realizado proyectos y con eso ayudar al Serviu y no lo hizo (…) Como el Estado se ha atrasado, las familias han perdido el bono de acogida y el municipio tampoco ha ayudado (…) Hay un abandono completo”, sentenció.

Poduje también expresó que “tenemos un Serviu no preparado, un municipio no preparado y un ministerio no preparado, entonces eso hizo que el despliegue no sea el necesario, como hizo el Presidente Piñera el 27F. Los vecinos han construido con su plata como pueden y dónde pueden”.

Y fue claro al decir que “todo lo que pusimos en el plan, que fue lo que se hizo el 27F, no se hicieron. Las autoridades que llegaron no tenían la experiencia y se sumó con el caso Fundaciones (…) Creo que tenemos la peor reconstrucción de la historia”.

Y fue más allá al criticar que: “El Presidente Boric nunca le dio la importancia que tenía y el ministro Montes no tuvo la fuerza necesaria para tirar el carro”.