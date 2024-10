“Está bien extrañar a alguien”: Andrew Garfield reflexiona junto a Elmo sobre la muerte y el duelo

Andrew Garfield tuvo un emotivo momento al hablar con el famoso personaje de Plaza Sésamo, Elmo, al hablar sobre la muerte y la reciente partida de su madre.

En medio de un segmento del mítico programa infantil de televisión para su canal de Youtube, el protagonista del show conversó con el actor sobre sus sentimientos y cómo se sentía.

“Muy feliz de verte, Elmo, no tiene idea. Estoy bien”, respondió Garfield, pero el personaje de Plaza Sésamo volvió a preguntarle: ¿Qué pasa?, a lo que el protagonista de Spider-Man le respondió: “No sé. He estado pensando en mi mamá hoy, ella murió hace no mucho y la extraño mucho”.

Pese a la triste confesión del actor, este dijo que “no hay que lamentarlo”, porque “está bien extrañar a alguien (…) La tristeza es algo parecido a un regalo, es algo hermoso de sentir, porque eso significa que amas a alguien“.

Además, profundizó que al extrañar a su madre, “recuerdo todo el cariño que solía recibir de ella, todos los abrazos que me daba y me hace sentir cerca de ella cuando la extraño, de una manera extraña”.

“Estoy feliz de tener esos recuerdos de mi mamá y la alegría que me dio a mí, a mi hermano, a mi padre y a todos que la conocieron. Cuando la extraño, lo hago porque me hizo muy feliz, así que puedo celebrarla y extrañarla al mismo tiempo”, confesó.