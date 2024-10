Ministro Cataldo tras explosión en el INBA: “no pueden ser legitimados como movilización social”

En un punto de prensa tras la explosión por un artefacto incendiario en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), el ministro de Educación, Nicolás Cataldo se refirió a los hechos siendo enfático al decir que “no pueden ser legitimados como acciones de movilización social”.

Fue claro al decir que la manipulación de bombas molotov al interior de recintos educacionales es “de máxima gravedad” y que están trabajando en conjunto con la Municipalidad de Santiago para reducir estas situaciones.

“Junto con lamentar esta situación, también queremos condenar muy enfáticamente los hechos de violencia (…) las bombas molotov son un arma con un potencial destructivo”, enfatizó.

Recordemos que la bomba explotó al interior de un baño donde los estudiantes se preparaban para cortar calles.

El ministro Cataldo recalcó que “no sólo es inaceptable su uso en general, sino que en particular dentro de los espacios educativos que deben ser considerados espacios protegidos”.

“Las acciones de violencia como las que hemos visto no pueden ser legitimadas como acciones de movilización social, porque detrás de esto no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros”, enfatizó.

Para asegurar: “Una cosa es la movilización socia legítima en cualquier Estado de derecho, otro es legitimar las acciones de violencia cuando estas son sin sentido y provocan el daño que estamos evidenciando”.

Finalmente, el ministro actualizó que 10 alumnos fueron dados de alta, 16 están graves y 5 se mantienen en riesgo vital tras la explosión.