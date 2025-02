Ministro Cataldo y las definiciones del PC ante elecciones: “El partido tiene que plantearse en serio esta discusión presidencial”

El secretario de Estado fue consultado en Duna en Punto por las determinaciones de su partido frente a las próximas elecciones presidenciales, y la opción de llevar a un candidato propio a las primarias del oficialismo.

“El Partido Comunista tiene una tradición. Hemos presentado varios candidatos presidenciales a lo largo de la historia. No son muchos. Pablo Neruda en su minuto, Gladys Marín, y en general han sido candidaturas significativas que han acompañado otras candidaturas que han terminado convirtiéndose en presidencia”, afirmó.

Siguiendo esta línea, Cataldo apuntó a que “el partido tiene que plantearse en serio esta discusión presidencial. Ahora, otra cosa es que el partido resuelva o no llevar un candidato propio”.

“No tengo claro cuál es el debate interno que se está desarrollando toda vez que no soy parte del equipo de dirección interna, soy ministro de Estado, entonces me cuesta opinar más. Pero me parece que ese va a ser un debate ineludible. Es el debate que tiene ahora marzo, no solo el PC, sino todos los partidos del espectro político”, agregó.

Respecto al ofrecimiento de Daniel Jadue para ser nuevamente candidato presidencial por la tienda oficialista, el secretario de Estado dijo que “es una deliberación que tendrá que hacer el PC a propósito no solamente del nombre de Daniel Jadue, sino de todos los nombres que están sobre la mesa. Por suerte, mira, es un partido que tiene nombre para evaluar candidatura en serio, no solo testimoniales, sino que candidaturas que pueden contribuir al debate electoral que se dio en este año”.