Catalina San Martín tras su triunfo en Las Condes: “Otra política es posible y ustedes lo han hecho realidad”

La alcaldesa electa en Las Condes, Catalina San Martín, celebró su triunfo expresando que “hoy comenzamos a seguir un nuevo rumbo”.

Y le habló a sus votantes, pero también a quienes no la eligieron, diciendo “a quienes votaron por este proyecto y quienes no, les extiendo una invitación abierta. Este triunfo no es un cierre, es un nuevo comienzo y estoy aquí para trabajar con todos ustedes”.

“Me comprometo a liderar con transparencia a estar disponible para escuchar. Construiremos una comunidad segura y ética”, indicó.

Para concluir diciendo “otra política es posible y ustedes lo han hecho realidad”.