“El Presidente se va a dirigir al país, probablemente sea más tarde que temprano”: Ministra Vallejo confirma que, independiente de los resultados, Boric se dirigirá al país

En conversaciones con periodistas de La Moneda, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, informó que el Presidente Gabriel Boric se referirá a las elecciones de este 26 y 27 de octubre.

Según indicó, “por la importancia de esta elección, el Presidente se va a dirigir al país, probablemente sea más tarde que temprano”.

Y agregó: “Por supuesto que se va a dirigir al país independientemente de los resultados, esto es algo que habíamos conversado durante la semana, el Presidente se va a dirigir obviamente al finalizar la jornada, no podemos prometer el horario, probablemente no sea muy temprano por lo extenso del proceso de votación y me imagino que del propio conteo del Servel pero eso va a suceder y antes vamos a tener un Comité Político ampliado con los presidentes de partidos oficialistas, que probablemente también se van a poder dirigir cuando estimen conveniente ante la prensa”.