Presidenta del FA y momento del Gobierno: “Estamos atravesando una crisis muy importante”

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, se refirió al momento que vive el conglomerado de Gobierno, luego de la denuncia por abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En este sentido, la timonel del partido de Gobierno, reconoció en Desde la redacción de La Tercera que “estamos atravesando una crisis muy importante, nosotros lo hemos dicho, es un caso gravísimo, y por lo tanto, sin duda, va a haber discusión de respecto a cómo abordarse estos temas”.

Pese a ello, la exdelegada presidencial, indicó que “yo creo que ha habido una magnificación de precisamente ese debate que es bueno en una coalición que es diversa, y que precisamente su diversidad a mí me parece que es su fortaleza.

“Muchas veces nos hacen la exacerbación de la diferencia como si fuera algo malo, y yo creo que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, a diferencia de la derecha, que llegó muy desunida a esta elección, y que al parecer ahora sí va a unirse en función de ciertos resultados electorales”, apuntó,.

Además, comentó que “en eso yo creo que hay que ser responsable con los desafíos que se tienen, hay ciertos peligros que tiene nuestra democracia, tanto con ascensos de populismo, como también de exacerbación de ciertos liderazgos que son más bien autoritarios, y en eso yo creo que tenemos que tener una visión de país común, yo creo que hay un ánimo de ir construyendo esa unidad, pero bien de sentido y de propósito, y también acordando cuáles son esos márgenes de acción”.

Martínez y el momento electoral

Respecto a la elección municipal, Constanza Martínez destacó que en el oficialismo se logró acordar un pacto electoral entre toda la izquierda y la Democracia Cristiana.

De igual manera, se refirió a las primeras elecciones del FA como partido unido: “Hoy día tenemos también muchas candidaturas en lugares o espacios donde antes el Frente Amplio no tenía ningún tipo de representación y, por lo tanto, también el que podamos tener una elección de concejales que sea más fuerte y que tenga un nivel de aumento en ese total es importante”.

“También a nivel de alcaldía nosotros recibimos varios municipios quebrados en el suelo. En el caso de Viña del Mar, Maipú, Ñuñoa, Melipilla, teníamos un déficit de presupuestario muy grande y nos hicimos cargo de esos municipios en el suelo con a nuestro juicio una muy buena gestión centrada en las personas, por lo tanto, creo que también el que podamos reelegir a nuestros alcaldes que están en ejercicio también sin duda es un objetivo a seguir”.

Siguiendo esta línea, Martínez habló sobre la figura de Tomás Vodanovic, a quien se espera una alta elección en la alcaldía de Maipú: “Esperamos que esa buena gestión esté refrendada por las personas, hemos visto, yo he estado en campaña con él, he estado con las dirigentes de Maipú, ayer me tocó acompañarlo a votar y se siente ese espíritu de reconocimiento a un trabajo que ha sido serio y responsable y poco estridente”.

“En un momento donde la política está muy llena de calificativos, creo que Tomás ha demostrado con hechos que se puede hacer las cosas distinto y creo que eso ha sido un sello en general de nuestras actividades. En el caso de los alcaldías a lo largo de Chile, también en Valdivia, en Quilpué”.