Tras caso MonsalveJosé Antonio Kast insiste en necesidad de cambio de gabinete “que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”

Después de votar, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió al caso Monsalve que ha marcado la política los últimos días.

Desde la comuna de Paine, Kast expresó “hoy día podemos decir este es un día como de contradicciones, lo que ha ocurrido en las últimas semanas, donde claramente no ha habido igualdad ante la ley, donde han habido autoridades que han abusado del poder, autoridades que han ocultado información a la ciudadanía, y eso es lamentable porque aleja a las personas de las autoridades y perjudica al país”.

Agregando: “Hoy día si hay igualdad del voto y hoy día son las personas las que se van a manifestar libremente de lo que opinan respecto de sus autoridades locales, regionales y en alguna medida también de lo que opinan de cómo se han llevado las cosas en la última administración, que yo creo que es bastante lamentable todo lo que ha pasado esta semana, requiere una intervención clara de las distintas autoridades, que todos lo que tengan alguna responsabilidad concurran a prestar sus declaraciones, que se allanen, y se dispongan a plantear toda la información, porque la única manera de sanar estas heridas es con la verdad”.

Criticando a las autoridades al decir que “la justicia tendrá que resolver la responsabilidad de cada uno, pero claramente no hemos visto por parte de las autoridades la disposición necesaria para darle la información a la ciudadanía, si no hubiese sido por los medios de comunicación quizás esto no se habría conocido”.

Sosteniendo que “era evidente que en el área de seguridad las cosas se estaban haciendo mal, lo lamentable, y es que lo que tendrá que dilucidarse en el tiempo, es si se ocultó información antes incluso de la acusación constitucional (contra la ministra Tohá), porque lo más probable es que habría sido distinto el resultado de la acusación constitucional si se hubiesen conocido los antecedentes graves de los delitos que haya cometido el señor Monsalve, pero el sentido común se impone y lo más probable es que el Presidente tenga que hacer cambios en su gabinete y esperamos que esta vez haga cambios razonables que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.