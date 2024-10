Escala tensión en Bolivia: Evo Morales amenaza con un “levantamiento indígena” en caso de ser capturado y el gobierno advierte usar a las FF.AA ante protestas

La situación en Bolivia se vuelve cada vez más compleja, luego de que una serie de personas se levantaran violentamente para mostrar su apoyo al expresidente Evo Morales, a quien, desde el Ejecutivo del país sudamericano, se le ha acusado de dispararle a la policía.

Frente a esto, y otras causas que asechan al dirigente boliviano como la denuncia de abuso sexual mientras era jefe de Estado, se han registrado cortes de carreteras en el departamento de Cochabamba.

Ante dicha situación, desde el gobierno de Luis Arce, advirtieron que, de ser necesario, recurrirán a las fuerzas armadas para repeler a los manifestantes.

“No podemos estar sometidos por una persona que lo único que busca es impunidad y anda disparando a la Policía, como si estuviera en el lejano oeste, como si estuviese en un cártel de drogas”, lanzó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Además, el secretario de Estado informó que Morales tiene registrado dos armas y que mantiene en su poder otra que no se encuentra inscrita, algo que había negado el expresidente. “Deje de mentir al pueblo”, le dijo al líder político.

“Si fuese líder de los humildes, estaría pensando en aquellas personas que se rompen la espalda para producir tomates, cebollas, papas, durante meses en nuestro país. Esa gente está botando su producción de meses de trabajo por culpa de una persona investigada por delitos de violación a niñas en Bolivia”, indicó.

Las amenazas de Evo Morales

Por su parte, Evo Morales, quien se encuentra escondido hace 17 días en la provincia del Chapare, aseguró que, en caso de ser capturado, se registrará un levantamiento contra el Gobierno de Arce por parte de grupos indígenas, e incluso, los militares “se amotinarán”.

“Tengo audios que me llegan de militares y policías, los militares me dicen, por una parte, ‘nos estamos amotinando, no vamos a seguir’, porque están cambiando al mando rápidamente”, aseguró a EFE.

En este sentido, Morales insinuó que las organizaciones indígenas se van a revelar ante la “traición” del actual mandatario boliviano.

“Ojalá no lo haga (capturarlo), ojalá no haya un muerto en alguna región del país o van a tomar los cuarteles”, aseguró el expresidente.