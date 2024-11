Ministra Vallejo niega “pacto de silencio” en La Moneda por Caso Monsalve: “En política no todo vale”

Este jueves, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, criticó duramente a la oposición, que ha acusado un supuesto “pacto de silencio” por parte de La Moneda, en medio del escándalo desatado por el Caso Monsalve.

“Mientras más información se va conociendo, más involucrada pareciera estar La Moneda en este grave caso (…) en vez de recomendar la salida inmediata del exsubsecretario Monsalve, como hubiese correspondido, prefirieron armar este verdadero pacto de silencio para actuar de manera oculta, sin que la opinión pública supiera”, criticaron algunos diputados de la Bancada UDI, liderados por Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma y Cristián Labbé.

Ante esto, Vallejo salió al paso de las críticas, asegurando que “en política no todo vale”, acusando un supuesto uso “electoral” del caso.

“Desde hace algunos días, algunos personeros de la oposición han salido a repetir en coro la idea de un pacto de silencio sobre el caso de Manuel Monsalve”, señaló la vocera de La Moneda.

“Queremos ser tajantes como gobierno en este tema y muy categóricos. En política no todo vale. No todo vale. No puede ser que un caso de violación que es de suma gravedad esté siendo usado como un botín político o electoral. Una cosa son las críticas legítimas que pueden haber sobre el manejo del caso y otra cosa muy distinta es hacer imputaciones injuriosas”, añadió.

En ese sentido, la ministra Vallejo incluso llamó a la oposición a dejar de usar el tema comunicacionalmente, descartando un supuesto “pacto de silencio” por parte del Ejecutivo.