Por “crímenes de guerra y lesa humanidad” en Gaza: Corte Penal Internacional ordena arresto de Netanyahu

Por “crímenes de guerra y de lesa de humanidad” durante los ataques a Gaza y Palestina, la Corte Penal Internacional ordenó la detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y del exministro de Defensa del país, Yoav Gallant.

Según la CPI, ambos personeros son apuntados por hechos sucedidos desde el 8 de octubre del 2023.

Esta medida, se produce después de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, dijera el 20 de mayo que solicitaba órdenes de detención por presuntos crímenes relacionados con los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la respuesta militar del país.

Israel no es miembro de la CPI y no reconoce su jurisdicción en Israel ni en Gaza, por lo que Netanyahu y Gallant no correrán ningún riesgo de ser arrestados en su país. Sin embargo, podrían ser arrestados si viajan a uno de los 124 países miembros de la corte , entre los que se incluyen la mayoría de los países europeos, aunque no Estados Unidos.

Además, la CPI emitió una orden de arresto contra Mohamed Deif, líder del brazo armado de Hamás.