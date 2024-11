Ministra Tohá asegura que “no hay nada especial” en las conversaciones entre Monsalve y Carabineros

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los nuevos antecedentes que han surgido respecto al caso Monsalve, donde The Clinic reveló conversaciones que habría tenido el exsubsecretario con funcionarios de Carabineros.

Frente a esto, la secretaria de Estado indicó que “los comentarios que se han comentado en la prensa en estos días son trascendidos, no tienen ninguna oficialidad y, por lo tanto, no ameritan que hagamos ningún comentario”.

Pese a ello, sobre los chats entre Monsalve y los uniformados, Tohá aseguró “que no hay nada especial en esas conversaciones que ameritara que fueran informadas a la autoridad, una autoridad como es mi caso, que tiene la responsabilidad sobre las policías. Pero siempre estamos hablando de filtraciones, entonces no corresponde llegar a ninguna conclusión porque no hay ninguna información detallada y oficial al respecto”.

Respecto a la arista de los gastos reservados en la causa que persigue a la otrora autoridad de Gobierno, la jefa del gabinete del Ejecutivo apuntó a que “tienen una regulación y tienen claramente establecido de qué manera se rinden y no se rinden a la ministra. Tienen otra modalidad de rendición. En el caso del Ministerio del Interior no hay gastos reservados en el gabinete, solo la subsecretaría del Interior y su proceso de rendición ha funcionado correctamente.

El actuar del Gobierno en el caso Monsalve

Por otro lado, la ministra desestimó que, a raíz del traslado de Manuel Monsalve a Capitán Yaber, haya quedado al descubierto que Gendarmería no tiene el control total en las cárceles.

Sobre esto, Tohá comentó que realizar críticas de esta índole “demuestra un gran desconocimiento de cómo esto funciona”, ya que “cada vez que hay personas que tienen particularidades por el hecho de que son conocidas públicamente y que hay riesgos especiales, se hace una ponderación entre distintos penales. Y esa evaluación está permanentemente sometida a revisión si hay antecedentes que lo ameritan”.

“Aquí quienes evalúan son los equipos técnicos encargados de esta materia en gendarmería y la decisión final la toma el tribunal. El gobierno no tiene que intervenir, ni hacer evaluaciones propias, ni dictar, ni andar opinando, ni comentando las decisiones que el tribunal toma”, recalcó.

Respecto al actuar del Ejecutivo ante este escándalo, la titular de Interior señaló que “las decisiones se toman respecto a las personas que tienen responsabilidades, sin ningún otro sesgo. Y los reordenamientos de equipo que en el caso de la subsecretaría del Interior está haciendo el subsecretario tienen que ver con la planificación del trabajo y con ningún otro criterio”.