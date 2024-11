“Consideramos que no era necesario que yo tomara la causa”: Fiscal Nacional confirma que tenían conocimiento de la denuncia de acoso sexual contra el Presidente

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la denuncia por acoso sexual y defunción de imágenes íntimas contra el Presidente Gabriel Boric, descartando que sea necesario que él tome dicha causa, al tratarse de una denuncia contra la máxima autoridad del país.

De igual manera, detalló que tomaron conocimiento de “esta denuncia poco tiempo después (quizá el mismo día que fue ingresada) de que esta se presentó, porque había consideración de lo delicado en la situación, no es necesario explicar las razones, el fiscal regional estimó oportuno comunicar a la Fiscalía Nacional la existencia de la misma”.

“En su momento evaluamos la situación y consideramos que, de momento, no era necesario asumir directamente la causa en tanto fiscal nacional. Eso siempre son razones internas que no tenemos la obligación ni necesidad de compartir. Pero, de momento, nos estimamos que no es ello necesario”, agregó.