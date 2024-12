Ministra Vallejo blinda a Miguel Crispi tras su presencia en el Congreso: “Esto no tiene que ver con transparencia”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las críticas contra el jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, quien acudió a la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados por el caso Monsalve.

En este sentido, el exdiputado del Frente Amplio evadió una serie de preguntas por parte de los parlamentarios y se limitó a señalar que “todas las conversaciones con el Presidente son privadas”.

Frente a esto, la secretaria de Estado defendió la presentación del asesor del jefe de Estado citando al exministro del Interior de Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel.

En esto podemos nosotros, recordar que (…) señaló, que las y los asesores de la institución presidencial, no hablemos de un presidente en particular u otro, sino que de la institución presidencial no les corresponde en general estar diciendo qué le dijeron o qué no le dijeron a un Presidente”, señaló.

Siguiendo esta línea, la ministra indicó que “esto no tiene que ver con transparencia, tiene que ver con no resquebrajar la institución de la presidencia”.

“Eso es una mirada que compartimos incluso con el exministro del Interior, más allá de las facultades y las acciones que puedan emprender los parlamentarios, que de hecho son los que solicitaron la presencia de asesores en la comisión investigadora, que ve actos de gobierno, no asesorías”, recalcó.

Pese a ello, Vallejo reconoció que “el Congreso Nacional, los parlamentarios, las comisiones tienen la atribución y el derecho de recurrir a la Contraloría cuando tienen dudas sobre temas de carácter administrativo o legal, y eso es parte del procedimiento”.