“Deep motosierra”: Los exámenes que aplicará Milei definirán si los empleados públicos pueden seguir trabajando o no

Luego de los cambios realizados en el primer periodo del gobierno de Javier Milei, el mandatario argentino anunció que continuará avanzando en su plan de transformación del Estado, cambios que se llevarán a cabo mediante una segunda etapa de la famosa motosierra, la cual denominó “deep motosierra”.

La nueva medida busca profundizar los cambios realizados durante el primer año de gestión, que incluyó la desvinculación de 33.000 empleados públicos y un ahorro proyectado de 36.000 millones de pesos.

Esta etapa incluirá un examen de idoneidad, el cual tendrá como objetivo evaluar las competencias básicas de los empleados públicos de planta transitoria y contratados.

Durante estos días serán publicadas mediante el Boletín Oficial las diversas normativas que definirán que la prueba será de forma presencial y anónima. En cuanto a las características de este examen, será la próxima semana y tendrá entre 20 a 24 preguntas de tipo selección múltiple.

Si bien el Gobierno dice que no busca dejar sin empleo a sus trabajadores, este afectará a cerca de 40.000 personas, ya que si algún empleado no aprueba y/o falla tres veces, no podrá trabajar en el Estado.

¿Cómo será el proceso?

Los empleados deberán solicitar un turno, tras lo cual el sistema asignado por el Gobierno les otorgará un código único para garantizar el anonimato durante la evaluación.

Una vez completado el examen, los postulantes recibirán de inmediato el resultado que indicará si continúan en sus cargos o no.

En la previa al lanzamiento del test de idoneidad, la nota de aprobación continúa sin definición y se espera que el Ejecutivo lo aclare, tras reuniones con los gremios, en las publicaciones en el Boletín Oficial.

Segunda etapa de Javier Milei

Para esta etapa, el gobierno argentino buscará eliminar organismos duplicados, fusionar áreas y simplificar funciones. De esta forma, luego de ya haber eliminado 250 estructuras organizativas, el ejecutivo proyecta la eliminación de 300 más.

Así mismo se dio a conocer con el el caso Correo Argentino, donde se dio cuenta de que a pesar de la desvinculación de más de 4000 empleados, el servicio continuó igual.

¿Qué pasará con quienes trabajan en las áreas que serán eliminadas?

Para estos casos, se aplicará la Ley Bases, legislación que permite al Gobierno aplicar el mecanismo de “pase a disponibilidad”.

Este mecanismo, establece que cualquier trabajador cuyo puesto sea eliminado dispondrá de hasta 12 meses para encontrar otro empleo, ya sea en el sector público o privado, manteniendo su salario actual durante ese período. Si al finalizar este plazo no logra ser reubicado, será despedido con la correspondiente indemnización.