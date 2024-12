“Era insostenible la relación con el subsecretario”: Director general de la PDI relató su actuar en el caso Monsalve

Durante esta jornada, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, acudió a la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados por el caso Monsalve.

En la instancia, el líder la policía civil, relató la cronología de hechos en cómo se enteró y procedió ante la denuncia contra el exsubsecretario del Interior.

“El 15 de octubre, alrededor de las 10 de la mañana, tomo conocimiento de que la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana estaba realizando indagaciones desde el día anterior, en relación a una denuncia por abuso sexual y violación, donde el imputado de esas actuaciones, o de esos hechos, era el entonces subsecretario del Interior. Y además que en estas primeras actuaciones que hizo el equipo investigador, en el hotel donde el subsecretario residía, habían verificado que detectives del área de inteligencia habían concurrido con antelación. Esa es la primera información que tengo el día 15 en la mañana. Y, ante ese hecho, tomo la determinación de llamar a la jefa de inteligencia (Cristina Vilches) y que sea persona en mi oficina”, relató el policía.

De igual manera, Cerna detalló que en ese momento, sostuvo un contacto telefónico con el fiscal nacional, Ángel Valencia, a quien le señaló que sabía de la utilización de inteligencia por parte de Monsalve y le reiteró su disposición para próximas diligencias.

Según el relato del mandamás de la PDI, cuando Vilches acudió a su oficina, esta le comunicó que “efectivamente días previos, el entonces subsecretario la situó a su oficina, en el Palacio de la Moneda, donde esa autoridad le manifiesta su preocupación por cuanto presumía que pudiera haber sido víctima de algún atentado, algún delito, en su contra (…) Y temía que hubiera sido grabado, u obtenido alguna información, atendida su alto cargo de investidura de Gobierno”.

Los lazos de Monsalve con la PDI

Frente a las declaraciones de Monsalve, la jefa de inteligencia instruyó que “se reconstruyan las horas previas”. Ante esto, Cerna le comunicó que sus acciones se estaban cruzando con una investigación penal y que los antecedentes que tenía debían ser transmitidos. “Después de esto, hablo nuevamente, yo llamo al fiscal nacional, alrededor de las 14 horas, y le digo que ha tomado conocimiento de la actuación de inteligencia y que la jefa de inteligencia está dispuesta a declarar en sede penal”, detalló.

Debido a esto, el detective profundizó en que ese mismo día se reunió con Ángel Valencia, cerca de las 18 horas y que luego se juntó con la Ministra del Interior, Carolina Tohá, donde le comunicó del uso de Inteligencia en la investigación.

Además, Cerna, dijo que le comunicó a la secretaria de Estado que: “para mi entender, era insostenible seguir vinculándonos con el subsecretario del Interior (Monsalve). No con la subsecretaría, con el subsecretario, que es la persona imputada por un delito tan gravoso como abuso sexual y violación”.

“Entendamos que este día martes y el miércoles hay comité policial. En el comité policial que preside el subsecretario se tratan temas policiales. No se pormenorizan las investigaciones, pero sí temas delicados, datos, resultados. Estos son temas delicados, de investigación, incautaciones, impactos que tienen. Esa comisión, ese comité policial lo preside el subsecretario. O sea, era insostenible esa relación”, recalcó.

La llamada de Eduardo Cerna a Tohá

De igual manera, Eduardo Cerna relató cómo se gestó la cuestionada llamada de la ministra Tohá a Manuel Monsalve para que este acudiera a diligencias en el hotel donde se hospedaba y que fue gestionada por la él.

“En mi oficina, entre las 21 y 22 horas, recibo el llamado del Jefe Nacional de Delitos contra las Personas (…) Me pide si tengo la capacidad de gestionar la concurrencia del subsecretario al hotel. Le dije que sí. Y lo que hago“, relató.

Así Cerna profundizó en que “lo que hago, obviamente por prudencia, no llamo al subsecretario, mantengo el mismo canal de comunicación, el superior jerárquico de él, la ministra (Tohá). Le digo que están los fiscales en el hotel y que se necesita la comparecencia del subsecretario. Me dice ‘de inmediato, sí se puede gestionar de inmediato, yo lo contacto’. Y eso es todo. Y se acaba el comunicado. Había sido minutos. Y eso es todo”.

Sumado a ello, Cerna reveló que él no tenía conocimiento de las diligencias que harían en el lugar y defendió ese procedimiento, señalando que era importante, ya que “esa orden que tenían la fiscalía y los detectives para operar no era indefinida, tenía horas de cumplimiento”.

“Actué de forma correcta”

“Y en esto no hay que perder la línea de que estamos investigando un delito de violación. Lo que es, requiere una actuación y requiere elementos muy técnicos y pericia muy especializada. Ahora, si bien no me la detallaron, uno entiende por el tipo de delito que son de lógica realización. Y esa actuación es por experiencia”, aseveró.

“Si no hubiese comparecido el subsecretario, tendrían que haber realizado todas las actuaciones sin presencia de él, que dejaban fuera lo más importante, el hisopado, o la incautación de algún bien. Ahora, hay otro tema no menor. Las órdenes de entrada de registro por definición y por transparencia siempre se hacen en presencia de un adulto responsable o del propietario u ocupante del inmueble”, insistió.

Siguiendo esta línea, el director general de la PDI defendió su actuar en este episodio: “yo estoy convencido que actué de forma correcta, y si esto pasase en uno, dos, tres, cuatro, cinco años más, haría la misma comunicación, porque estoy convencido de que era el camino correcto”.

“No había otra forma de comunicar estos hechos (…) El superior jerárquico de quien es la persona imputada, y teniendo presente que la PDI como institución y por norma orgánica se vincula con el Ministerio del Interior y nos vinculamos a través del subsecretario. Entonces, espero que esto no ocurra nunca más, pero si puede ocurrir en uno, dos, tres, cuatro, cinco años más, mi accionar va a ser la misma”, concluyó.