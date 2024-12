Contra Trump, Milei y la oposición: Presidente Boric critica el actuar de figuras de derecha en el día de los Derechos Humanos

Durante esta jornada el Presidente Gabriel Boric, dio un discurso, desde La Moneda, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde se refirió a la situación actual de los organismos defensores de los DD.HH.

En este sentido, el jefe de Estado apuntó a la “ultraderecha” por cuestionar a las instituciones internacionales que trabajan en los derechos humanos.

“Hace poco tuve la oportunidad de conversar con el director de la Organización Mundial de la Salud y me contaba que en el primer mandato del Presidente Trump, Estados Unidos quitó los fondos para la OMS, lo que tuvo en vilo la misma subsistencia de la organización”, aseguró.

Además, el Mandatario criticó acciones de líderes latinoamericanos que han atacado a estas organizaciones. Esto se da en medio de constantes acciones del presidente argentino, Javier Millei, en contra de los organismos internacionales, llegando a apuntar a las Naciones Unidas de promover “una agenda de corte socialista”.

“Hemos visto cómo otros presidentes latinoamericanos cuestionan permanentemente, no solo latinoamericanos, en el mundo, el rol de los organismos internacionales en la defensa de los derechos humanos y justamente estos avances civilizatorios. Por lo tanto, quiero insistir en que esto no lo tenemos que dar por sentado, lo tenemos que cuidar y promover todos los días”, expresó Boric.

El escenario local y las críticas a la oposición

De igual manera, el Presidente participó de la entrega del Informe Anual de Derechos Humanos 2024 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde se refirió al escenario actual de Chile en la materia.

“Esto es transversal y es para proteger a la ciudadanía de los abusos del Estado, independiente quien esté a cargo temporalmente del Estado”, dijo.

Además, cargo contra la oposición por la ausencia de figuras de la derecha que participen en el acto: “Hoy día, acá, por lo que veo a la rápida, estoy un poco ciego, pero sospecho que no me voy a equivocar en si digo que no hay parlamentarios de derecha. ¿O no? Yo creo que eso es problemático”, lanzó.

Así también, Boric recordó la firma del “Compromiso de Santiago”, donde todos los expresidentes vivos recordaron los 50 años del golpe de Estado de 1973.

“Cuando hicimos la carta por la democracia y los derechos humanos, que la conversamos con el expresidente Sebastián Piñera y que la firmaron los cuatro expresidentes vivos de Chile, en conjunto conmigo, y se invitó a todos los partidos políticos a suscribirla, hubo partidos que no quisieron suscribirla”, recalcó.