Carolina Tohá destaca avances en seguridad en la Macrozona Sur y afirma proceso gradual hacia la normalización

Durante su visita a la Región de La Araucanía, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, dio a conocer cifras positivas en cuanto a los hechos de violencia en la Macrozona Sur.

De esta forma, en un punto de prensa en Ercilla, donde la autoridad hizo la entrega de un dron valorado en más de $6.900 millones a Carabineros, Tohá mencionó que en el 2024 “han ido bajando las acciones violentas, este año tenemos 45% menos de ataques violentos respecto al año pasado”.

Además, destacó que desde el inicio del gobierno del Presidente Gabriel Boric, hasta la fecha, los ataques violentos han disminuido en un 70%. “Los números a veces se ven un poco hostiles, desde el punto de vista de entender lo que significan, pero detrás de los números está la vida cotidiana de las personas”, mencionó.

Continuidad del estado de excepción

Respecto a lo anterior, se le preguntó si con estos resultados había la posibilidad de eliminar el estado de excepción, el cual está vigente desde mayo de 2022 en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío.

“Por definición el estado de excepción es un estado de excepción. Esta zona no va a vivir para siempre en excepción. Pero tenemos un compromiso y tenemos una convicción de que todo paso que se dé en la Macrozona Sur tiene que ser para consolidar el esfuerzo de paz y no para debilitarlo”, respondió.

Además, la ministra adelantó que el proceso comenzará en las zonas con menor incidencia de violencia, disminuyendo gradualmente los contingentes militares sin levantar completamente el estado de emergencia. Al mismo tiempo, se fortalecerán otras instituciones para mantener la seguridad.

“Por eso todo lo que se ha estudiado y se ha ido conversando en el Parlamento, porque de mes a mes vamos a ir a renovar el estado de emergencia, y ahí han surgido precisamente estas conversaciones, es que cuándo se empieza a avanzar en desescalar el estado de emergencia, va a ser un proceso gradual, va a partir en la zona donde hay menos ataques, se van a desescalar los contingentes sin levantar todavía el estado de emergencia, y al mismo tiempo reforzando otras instituciones para suplir esas capacidades”, mencionó.

Tohá hizo un llamado a la tranquilidad de la población, asegurando que no se tomarán medidas que puedan poner en riesgo los logros alcanzados. “El esfuerzo para bajar el nivel de violencia ha avanzado, pero aún no hemos alcanzado el objetivo final”, concluyó, dejando claro que el camino hacia la normalización será responsable y progresivo.

“Además porque tenemos mucha conciencia de que en ese camino se ha avanzado, pero no está terminado y no está logrado todavía el objetivo. Entonces es parte de una mirada más amplia. En ningún caso un día se va a levantar la comunidad y va a encontrarse con que los militares se fueron y que estamos en el punto de partida. No es así, no va a suceder de esa manera”, concluyó.