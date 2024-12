Regularización acotada: ministra Vallejo descarta que puedan acceder migrantes condenados

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo que busca regularizar la situación de inmigrantes ilegales y abaratar costos ante el elevado financiamiento que requiere las expulsiones.

En este sentido, aclaró en Radio Sonar que “el empadronamiento no es un proceso de regularización, y el proceso de empadronamiento, que es este control biométrico, es básicamente para identificar a los migrantes, porque el gran problema que teníamos, es que no sabíamos dónde estaban, quiénes eran, no teníamos identidad de nada”.

“El gran proceso de regularización fue el último gobierno de Sebastián Piñera, que tuvo 324.338 personas, a diferencia de por ejemplo Michelle Bachelet, que tuvo alrededor de 55.000, y por ejemplo durante el gobierno del presidente Eduardo Frei, 22.000″, comparó.

En este sentido, la secretaria de Estado desdramatizó la situación, apuntando a que es un proceso que ya se ha realizado en Chile y en el resto de los países que enfrentan crisis migratorias.

Eso sí, Vallejo aclaró que no se espera regularizas a 180.000 personas como ocurrió en el proceso anterior, que se llevó adelante entre junio del año pasado y febrero de 2024.

De igual manera, la ministra desechó las críticas de la oposición, quienes aseguraron que implementar esta medida sería un llamado para más inmigrantes legales. “(La regularización) no garantiza nada”, indicó.

“Todos los que tienen antecedentes penales o han tenido condena o tienen alguna situación delictual, no tienen ninguna posibilidad, ninguna chance de regularización“, advirtió.

Así las cosas, la militante comunista defendió el actuar del Gobierno en esta materia: “Nosotros hemos fortalecido la legislación para las expulsiones tanto administrativas como judiciales, y hemos reforzado también las fronteras para el control de los ingresos irregulares”.