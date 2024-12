“Destrozar el ñuñoismo”: Alcalde Sichel se va en picada contra esta categorización

En entrevista con La Cuarta, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió a la caricatura que se ha hecho del ñuñoismo por la gente que vive en la comuna de Ñuñoa, desde el estallido social.

Según dijo, “la gracia de ser de Ñuñoa es que si quieres ser conservador eres conservador, si quieres ser liberal eres liberal, católico, ateo, vegano, bueno para el asado, de izquierda, de derecha. Y cuando esa libertad la transformas en una categoría, la destrozas, porque deja de ser libre”.

Agregando que “entonces el ñuñoino era vegano, era del Frente Amplio, comía pan de masa madre, que es legítimo hacerlo, pero no es la única forma de ser de Ñuñoa. Por tanto la gran gracia de Ñuñoa, creo que es vivir la libertad y cuando tú lo encapsulas en un solo concepto, pierdes el valor de Ñuñoa”.

Ante esto, Sichel fue claro al decir que quiere “destrozar el ñuñoismo” apelando a que “el respeto sea la tónica y no el estigma y la caricatura”.

Emilia Ríos

Y con respecto a la gestión de la anterior alcaldesa, Emilia Ríos, Sichel comentó que “lo primero es mejorar la gestión. Los municipios tenemos una tremenda pega, no administramos plata propia, la plata que tiene un municipio no la generamos nosotros, la genera la gente sacándose la cresta, pagando sus patentes, pagando sus impuestos y tenemos el deber de usar bien esa plata y eso significa no usar esto como caja pagadora de operadores políticos”.