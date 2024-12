“No somos un país que se pasa a llevar”: Ministra Tohá responde a las críticas de ministro argentino

La ministra del Interior, Carolina Tohá se volvió a referir a las declaraciones del ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, quien afirmó que hoy Chile es gobernado por “prácticamente un comunista que los está por hundir”.

Tras los dichos del secretario de Estado trasandino, la autoridad chilena respondió a que el economista argentino “se está inspirando en el estilo del gobierno venezolano”. Además, desde Cancillería se presentó una nota de protesta ante su par de Argentina, por las declaraciones de Caputo.

Ahora, la jefa de gabinete del Ejecutivo detalló que, por el momento, el país vecino no ha entregado “ninguna respuesta ni pronunciamiento”.

Sumado a ello, la ministra indicó que “en estas materias el estilo de Chile no es hacer a través de la prensa advertencias, no es nuestro estilo. Pero creo que hemos demostrado de manera muy seria que no somos un país que se pasa a llevar”.

“Somos un país respetuoso, que somos un país dialogante, que en el marco de las relaciones internacionales cumplimos nuestros compromisos”, complementó Tohá.

Así también, la secretaria de Estado respondió al ministro argentino que: “Somos un país pequeño, pero no es un país que se deja arrasar por nadie”.