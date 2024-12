Paul McCartney al borde de las lágrimas: el exBeatle se emociona al tocar Now and Then

Un emotivo momento vivió Paul McCartney en una de sus más recientes presentaciones en Manchester, luego de que los fanáticos se pusieran de acuerdo y desplegaran carteles con corazones mientras interpretaba Now and Them, la última canción publicada del cuarteto de Liverpool.

Al terminar la canción que cuenta con una fuerte carga emocional y tras ver la actuación de los asistentes, el músico no pudo ocultar su emoción, y se paró frente a su piano observando todos los carteles.

“Wow”, pudo decir, y se quedó detenido por largos segundos asimilando lo que estaba sucediendo, mostrando su emoción aplaudiendo a sus fans que también le agradecían su impecable presentación.

Y es que a lo largo de toda su gira Got Back, los fanáticos se han coordinado para sorprender al bajista en distintas canciones, lanzando globos o con carteles, como en esta ocasión.

En este caso, los asistentes al show eligieron la última canción publicada por The Beatles, que, además, cuando McCartney la canta aparecen imágenes del cuarteto en las pantallas, haciendo un repaso de la historia de la banda británica.

