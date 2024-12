“He tenido una gran noche”: Paul McCartney cierra su gira junto a Ringo Starr y Ronnie Wood

La gira Got Back 2024, que trajo nuevamente a Paul McCartney a Chile, terminó al mejor estilo del exbeatle, invitando al escenario a todas junto a su histórico compañero Ringo Starr y al guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood.

Dicho concierto se realizó en el mítico O2 de Londres durante este jueves, donde el bajista dio el broche final al exitoso tour de sir Paul, no defraudando a nadie.

Y eso no es todo, ya que antes de interpretar Get Back, Macca contó la historia de su antiguo bajo, que fue robado hace 50 años y que apareció en febrero recién pasado. Para sorpresa, precisamente el instrumento que sostenía en ese momento era el usurpado. “No lo he tocado en 50 años”, confesó.

Ante el asombro de los asistentes, McCartney continuó contando su historia, y lanzó otra sorpresa: “Tenemos un invitado especial para ustedes, un Rolling Stone: Ronnie Wood”, desatando la algarabía del público.

Junto al histórico guitarrista de sus majestades satánicas, tocaron la última canción del disco final de The Beatles.

Ringo Starr vuelve a tocar con Paul McCartney

Pero, Wood no fue el único invitado a la noche mágica en Londres, ya que luego del bis, el artista dijo: “Tenemos otra sorpresa para ustedes. Traigan al escenario al poderoso, al único e inigualable Sr. Ringo Starr”.

Al subirse al escenario, comentó: “He tenido una gran noche, ha sido un gran show”, para luego subirse a su batería ambos comenzaron a tocar Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) y Helter Skelter, dos de las canciones más icónicas de The Beatles.

Al terminar, Ringo tomó el micrófono y lanzó: “Me voy ahora, pero he tenido una gran noche. Es fantástico tocar con mi viejo amigo, pero llega un momento en el que tenemos que irnos a casa. Todo lo que queda por decir es que nos vemos la próxima vez”.