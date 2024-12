Familiares de hombre asesinado critican indulto que entregó Boric a Katty Hurtado: “se instaló una falsa idea de víctima”

El pasado martes, en vísperas de Navidad, el Presidente Gabriel Boric otorgó un indulto a Katty Hurtado, mujer que estaba condenada a 20 años de cárcel por el homicidio de su exesposo Richard Aravena.

El homicidio ocurrió en 2018, cuando y Hurtado llegó hasta la residencia de su expareja en Calama, para hablar sobre temas económicos. Discusión que elevó el tono y que terminó con Hurtado asesinando a Aravena después de propiciarle golpes en la cabeza con un objeto condundente y además lo hirió en el cuello con un objeto corto punzante.

Hurtado se defendió diciendo que su actuar había sido en defensa propia por agresión física y sexual, hechos reiterados durante años. Cosas que el hijo en común de ambos aseguró al atestiguar en favor de su mamá.

Las críticas al indulto

Rodrigo Loma-Osorio, quien fue amigo de Aravena durante años, dijo a El Mercurio de Calama que “estamos perplejos. Sobre todo, que el Ejecutivo se dejara llevar por presiones sociales y la instalación de una falsa idea sobre Katty Hurtado”.

Además de agregar que “acá hubo una campaña además que fijó en que ella era una víctima. Y no lo es. La investigación, el dossier de la causa revela detalles escabrosos de su actuar el día de su muerte”.

Hurtado ha alegado que estando en prisión ha sufrido un deterioro de su salud mental, además acusó haber sido víctima de violencia sexual por parte de dos gendarmes, algo a lo que también se refirió el amigo de Aravena, al decir: “yo entiendo, valoro y respeto el movimiento feminista que apoyó a Katty Hurtado por el grave hecho que sufrió estando en prisión. Pero eso no la exime de su culpabilidad en la muerte de Richard”.

Siendo enfático al decir que “la investigación reveló que ella no mató a mi amigo en un contexto de violencia de género. Él estaba durmiendo, indefenso y fue agredido violentamente sin poder defenderse siquiera. Acá se instaló una falsa idea de víctima de Katty”.

Y concluyó: “hoy tenemos miedo porque no sabemos si la Justicia puede aplicarse efectivamente. No hubo consideración al trabajo de la Fiscalía ni de Carabineros. No se respetó el resultado de una investigación acuciosa y que en todo su desarrollo demostró que Katty Hurtado actuó con maldad, y sin medir las consecuencias de sus actos. Este indulto golpea y fuerte a todos quienes conocimos a Richard”.