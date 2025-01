Mario Desbordes asegura que en el Barrio Meiggs “hay es una anarquía, no existe el Estado”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, volvió a referirse a la situación de los “toldos azules” en el Barrio Meiggs, que ha sido uno de los puntos claves de su administración, aunque aún no logra erradicar el comercio ilegal en el sector.

Ahora, el militante de Renovación Nacional (RN) comentó en Radio Infinita que este es un “negocio millonario en dólares” y que “hay muchos dirigentes del comercio que tiene muy buenas intenciones, pero también hay una organización detrás que es la que financia, es decir (…) Gente que no paga impuestos al entrar, gente que no paga impuestos al instalarse y gente que no paga impuestos al vender”.

Siguiendo esta línea, el jefe comunal indicó que gracias a “operativos que hemos organizado como municipio”, se ha incautado “miles de prendas de mercadería falsificada en estas semanas, armas de fuego en el sector junto a Carabineros” y que en el lugar hay “mucho” microtráfico de drogas.

Desbordes y la situación en Meiggs

Así las cosas, Desbordes apuntó a que “en Meiggs lo que hay es una anarquía en buena parte del día, no existe el Estado, ahí manda la ley del más fuerte y hay una mafia detrás que provee, que instala, que defiende, que protege esos espacios, porque te arriendan hasta por cinco millones de pesos algunos de esos espacios”.

“Esto es una mafia que tiene miles de toldos azules listos para reponer, y la ciencia en esto a nivel internacional es una sola: estar incautando, incautando, incautando hasta que esto sea mal negocio, y va a ser mal negocio después de un largo proceso de incautación”, agregó.

Pese a ello, el alcalde de Santiago resaltó que “aquí estamos trabajando el Estado, no sólo el municipio, para que ojalá el próximo diciembre tengamos un Meiggs ordenado, limpio, y con las calles despejadas”.

Siguiendo esta línea, subrayó que “hemos tenido toda la colaboración del delegado presidencial Gonzalo Durán, tenemos toda la colaboración y el apoyo del gobernador regional Claudio Orrego. Estamos trabajando junto con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz”.

“Tenemos que trabajar todos juntos y ha habido un trabajo en equipo bastante positivo entre todas las autoridades. Creo que vamos, con harto esfuerzo, lograr recuperar la calle Meiggs”, agregó.