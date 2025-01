EE.UU. pide que las bebidas alcohólicas tengan advertencias como los cigarrillos

Diversos estudios científicos han demostrado que existe un vínculo directo entre el consumo de alcohol, incluyendo el bajo consumo, y el desarrollo de más de cinco tipos de cáncer. Entre los cuales se encuentra el cáncer de mama, colorrectal, de esófago, de boca y de hígado.

En este sentido, el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, ha propuesto una iniciativa que podría cambiar la forma en que se etiquetan las bebidas alcohólicas en el país, sugiriendo que se incluyan advertencias sobre el riesgo de cáncer, similar a las etiquetas de advertencia en los cigarrillos.

Además, según información publicada por ABC, el consumo de estas bebidas contribuye a unos 100.000 casos de cáncer al año en los Estados Unidos, provocando aproximadamente 20.000 muertes anuales. Los estudios sugieren que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de al menos siete tipos de cáncer, incluidos los de mama, colorrectal, esófago, boca e hígado. A estas cifras, el especialista dijo que los estadounidenses no son conscientes de estos riesgos, ya que menos del 50% de los adultos entiende la relación entre el alcohol y la probabilidad de desarrollar cáncer.

Sin embargo, la propuesta de un cambio en las etiquetas de las bebidas alcohólicas solo podría ser aprobada por el Congreso de EE. UU.

Estadísticas científicas

Algunos estudios recientes, citados tanto por The New York Times como por CNBC, dan a conocer que aunque se consuma menos de una bebida alcoholica al día, el riesgo de ciertos cánceres, puede aumentar. Murthy ha enfatizado que los datos no respaldan la idea de que beber dentro de los límites actuales sea completamente seguro para el riesgo de cáncer”, según citó The New York Times.

Además, el alcohol, al descomponerse, se convierte en acetaldehído, una sustancia química que daña el ADN celular y puede fomentar el crecimiento de tumores malignos. Por otra parte, las bebidas alcohólicas provocan estrés oxidativo, inflamación y desequilibrios hormonales, que incrementan aún más el riesgo de desarrollar un cáncer de mama.

A nivel global, el medio CNBC dio a conocer un estudio que analizó a 195 países. Esta investigación demostró que aproximadamente 741.300 casos de cáncer estaban relacionados con el consumo de alcohol en 2020.

Sin embargo, este estudio también entrega cifras esperanzadoras en cuanto a la juventud, ya que plantea que un 66 % de los adultos entre 18 y 34 años perciben que el consumo de bebidas alcohólicas afecta negativamente su salud.

Por su parte, la industria de bebidas alcohólicas ha manifestado su oposición a las propuestas de Vivek Murthy. De acuerdo con The New York Times, esta industria históricamente ha ejercido presión para bloquear cambios que asocien el alcohol con el cáncer, argumento respaldado también por disputas en instancias legales internacionales.

En cuanto al panorama a nivel internacional, algunos países como Irlanda han decidido seguir un camino similar y planean implementar etiquetas con advertencias sobre el cáncer en 2026, acción que podría inspirar a otras naciones, incluida Estados Unidos.