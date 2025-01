Tras dichos de expresidente Frei sobre crecimiento, Presidente Boric responde que “en Chile nunca ha sobrado la plata”

En medio de su gira por la región del Biobío, el Presidente Gabriel Boric respondió, sin hacer una referencia directa, a los dichos de esta semana del expresidente Eduardo Frei, quien en Icare apuntó a que “en mi gobierno (…) crecíamos al 5%, al 6%, al 7% y nos sobraba la plata”. Y calificó de “mediocre” el crecimiento que estamos teniendo.

Además criticó directamente a esta administración al preguntarse “¿cuántos proyectos importantes ha sacado este gobierno? Se cuentan con los dedos de la mano”.

Ante esto, el Presidente Boric sostuvo que “como gobierno señalamos nuestra voluntad de avanzar hacia un modelo de desarrollo más económico, más sostenible, que le permita dar a Chile un salto. Y tengo la convicción de que también la modernización institucional que estamos haciendo va a permitir salir de los pronósticos pesimistas”.

Agregando además que “esto no se trata solamente de un gobierno, tenemos que pensar en un pacto para el desarrollo que vaya mucho más allá, que sea inclusivo además. Que junto con crecer vayamos disminuyendo la desigualdad. Que no se olvide eso, porque acá no se trata solamente de que haya más plata, se trata también de que se distribuya mejor. Ambas no son excluyentes”.

Y fue enfático al decir: “Yo creo que en Chile nunca ha sobrado la plata, permítanme decirlo. Y creo que hoy día tenemos desafíos distintos”.

Para concluir: “Estamos en un momento desafiante para la economía mundial. Y creo que Chile está haciendo la pega. Y con la colaboración del Congreso, en colaboración entre el sector público y el sector privado, vamos a sacar adelante a este país”.