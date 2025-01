Israel confirma alto al fuego: rehenes podrían ser liberados el domingo

Un día después de que la oficina de Benjamin Netanyahu pusiera en duda firmar el acuerdo de alto al fuego con Hamás, esta mañana informaron que sí lo harán.

De acuerdo a lo que publica Times of Israel, “el Estado de Israel está comprometido a lograr todos los objetivos de la guerra, incluido el regreso de todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los muertos”.

Agregando que Netanyahu “ha ordenado al Coordinador para los Rehenes y Desaparecidos que coordine los preparativos para recibir a los rehenes a su regreso a Israel”.

De concretarse el acuerdo, que debería ser este sábado, se espera que los rehenes sean liberados el domingo.

Pending approval by the Security Cabinet and the Government, and the agreement taking effect, the release of the hostages will be implemented according to the planned framework in which the hostages are expected to be released on Sunday.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 17, 2025