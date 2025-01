Fiscal Barros sostiene que detrás del crimen de Ronald Ojeda, está el gobierno venezolano

A casi un año del asesinato del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, el fiscal coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, asegura que el gobierno venezolano está detrás de este asesinato.

El exmilitar venezolano fue secuestrado la madrugada del miércoles 21 de febrero del año pasado, en su departamento en Independencia. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un grupo de individuos, disfrazados de la Policía de Investigaciones (PDI), ingresó al edificio y lo sacó con rumbo desconocido.

El paradero de Ojeda permaneció incierto hasta que, nueve días después, su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta enterrada bajo cemento en una toma de Maipú. La investigación para esclarecer el crimen llevó a la detención de dos personas: un adolescente condenado a reclusión mixta y el ciudadano venezolano Maickel Villegas, quien fue extraditado desde Costa Rica.

Actualización en la investigación

El hecho, desde un inicio, había sido calificado como un crimen con motivaciones políticas, sin embargo, en una entrevista con Radio ADN, el fiscal Barros mencionó: “(El gobierno) no lo va a salir a reconocer públicamente, sería muy extraño. Cuando nosotros sostenemos esto, no lo hacemos en base a conjetura ni especulaciones, lo decimos con antecedentes de la investigación. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, en judicial tenemos que probar las cosas que sostenemos. En ese sentido, hemos sido súper responsables y hemos dicho que es un hecho político, no como los que comúnmente comete el Tren de Aragua”.

Además, Barros explicó que, a diferencia de los secuestros realizados por el Tren de Aragua —que suelen tener fines monetarios—, en el caso de Ojeda no hubo demanda de recompensa. Según el fiscal, “Acá hubo una contratación del Tren de Aragua para efecto de secuestrar y asesinar a Ronald Ojea. La preparación que vimos nunca se vio en las otras actuaciones que hizo el Tren de Aragua. Y lo que yo le puedo decir en este momento es que estimamos que está detrás el gobierno venezolano”.

“En diciembre, justo antes de su asesinato, (Ojeda) viajó a Venezuela para participar en un intento de organizar un nuevo golpe de Estado. La rápida ejecución del crimen, entre 24 y 72 horas después de su secuestro, y su perfil político nos lleva a la conclusión de que este asesinato tiene un trasfondo político relacionado con su oposición al gobierno de Venezuela”, finalizó.