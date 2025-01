Maite Orsini volvió al Congreso después de dos meses de licencia y reclutó a Gabriel Osorio como su abogado

Durante esta jornada, la diputada Maite Orsini volvió a sus funciones parlamentarias, luego de ausentarse del Congreso por casi dos meses, debido a una serie de licencias médicas presentadas a la corporación.

“Hoy día retomo mi actividad parlamentaria, tras un periodo de licencia médica, dado una situación delicada de salud que tuve que atender. Y aunque ese proceso de cuidado y de tratamiento todavía no termina, hoy día me siento en condiciones de retomar mi actividad parlamentaria, que es mi trabajo, que me apasiona y con el que tengo un compromiso que reafirmo”, comentó.

Sumado a ello, la militante del Frente Amplio (FA), deberá enfrentar al Tribunal Supremo de su colectividad debido a su interferencia en la investigación de su expareja Jorge Valdivia, quien es imputado de violación, ya que la congresista habló con la denunciante en reiteradas ocasiones y a la fiscal de la causa, Lorena Parra.

Así, este miércoles, el Tribunal Regional Supremo del Frente Amplio deberá revisar el caso de Orsini, donde determinará si la representante del 9º Distrito será expulsada o no de la tienda oficialista.

Para esta instancia, la diputada contrató al abogado militante del Partido Socialista, Gabriel Osorio, quien fue representante de aquella colectividad en la comisión de expertos del segundo proceso constitucional.

Frente a esto, Orsini aseguró que “jamás” va a renunciar a su partido y que espera que “mi actuar sea juzgado con objetividad y con justicia”.

De esta manera, el jurista, que también defenderá a la senadora Isabel Allende ante el Tribunal Constitucional en el caso de la fallida compra del expresidente Salvador Allende, buscará que Orsini pueda seguir siendo militante del FA.

Según la información publicada por La Tercera, la estrategia jurídica del abogado sería demostrar que, en sus acciones, la diputada nunca transgredió los principios y valores del partido.