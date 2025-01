Catalina Pérez asegura que los chats con Daniel Andrade son “horribles” y que le hacen sentir “vergüenza”

En medio de la búsqueda de la fiscalía por desaforarla, la diputada Catalina Pérez se refirió a los chats que sostuvo con su expareja, Daniel Andrade, quien es imputado por fraude al fisco en el caso Democracia Viva.

Frente a esto, la parlamentaria expresó en CNN Chile su arrepentimiento ante las conversaciones con el exmilitante de Revolución Democrática durante el proceso de adjudicación de convenios para la supuesta ONG.

“Son mensajes horribles (…) Es fuerte decirlo así, pero como no sé quién es esa persona, me da vergüenza, no tengo otra forma de describirlo”, comentó la congresista.

Además, Pérez indicó que ese intercambio de mensajes fueron un “error”, no solo por “imprudencia”, sino que por “una búsqueda desesperada por proteger a alguien que uno sentía estaba en el corazón de una polémica que, hasta ese entonces, en todo caso, para mí era una polémica comunicacional”.

“Se me estaba involucrando en algo en lo que yo no tenía absolutamente nada que ver, no sabía de qué estábamos hablando. Creo que no hay manera de justificar o explicar, no solo ese, sino otros mensajes de ese tiempo, que insisto, no tienen nada que ver con la fecha de suscripción de los convenios”, agregó.

Pese a ello, la diputada descartó que los mensajes den cuenta de “un tráfico de influencia o de un fraude al fisco”, sino que demuestran un “descriterio y horror”.

“Miro para atrás y más allá del amor que sentí en ese momento y la búsqueda de proteger a alguien, no se me ocurre otra explicación que darte” recalcó.