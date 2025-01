“Era de izquierda radical”: Trump responde duramente a obispa que le pidió “misericorida” por los inmigrantes

Durante el servicio interreligioso en la Catedral Nacional de Washington, una tradicional misa para los presidentes de Estados Unidos recién asumidos, llamó la atención el mensaje de la obispa, Mariann Edgar Budde a Donald Trump.

Y es que la religiosa habló sobre las políticas que el republicano pretende impulsar durante su mandato, especialmente en la inmigración y las reformas contra la comunidad LGBTI+.

“Déjenme hacer una última súplica. Señor Presidente, millones han puesto la confianza en usted y, como usted dijo a la nación ayer, sintió la mano providencial del amado Dios. En nombre de nuestro Dios, le pido que tenga misericordia de las personas en nuestro país que ahora tenemos miedo. Hay niños gays, lesbianas y transgénero en familias demócratas, republicanas e independientes que temen por sus vidas”, expresó la líder católica.

Sumado a ello, Budde agregó que “puede que ellos no sean ciudadanos o no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales. Ellos pagan impuestos y son buenos vecinos, son fervientes miembros de nuestras iglesias y mezquitas, sinagogas y templos”.

“Le pido misericordia, señor Presidente, por aquellos en nuestra comunidad cuyos hijos temen que sus padres sean llevados lejos y que ayude a aquellos que están huyendo de zonas de guerra y son perseguidos en sus propias tierras, para que encuentren compasión y sean bienvenidos aquí”, lanzó.

La respuesta de Trump

Tras esto, el presidente estadounidense, a través de su red social, Truth, expresó su molestia luego de que la obispa lo emplazara en medio del mensaje en la Catedral Nacional de Washington.

“El llamado obispo que habló en el Servicio Nacional de Oración el martes por la mañana era de izquierda radical que odia a Trump”, escribió el republicano, asegurando que “llevó a su iglesia al mundo de la política de una manera muy poco cortés”.

“Su tono fue desagradable y no fue convincente ni inteligente. No mencionó el gran número de inmigrantes ilegales que entraron en nuestro país y mataron a gente. Muchos fueron sacados de cárceles e instituciones psiquiátricas”, agregó.

Siguiendo esta línea, el presidente expresó que la situación migratoria en su país “es una gigantesca ola de crímenes la que se está produciendo en EE.UU.”.

“Aparte de sus declaraciones inapropiadas, el servicio fue muy aburrido y poco inspirador. No es muy buena en su trabajo. Ella y su iglesia deben una disculpa al público”, lanzó Trump.