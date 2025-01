Isabel Allende reconoce que “pudimos habernos equivocado” en la compra de la casa de su padre por parte del Gobierno

La senadora socialista, Salvador Allende se refirió a su citación a declarar por parte de la fiscalía en el marco de la investigación por la fallida compra de su padre, el expresidente Salvador Allende, por parte del Gobierno.

Frente a esto, la histórica parlamentaria socialista hizo una autocrítica frente a su actuar en la polémica que arrastra también a la ministra de Defensa —sobrina de Allende—, Maya Fernández.

“Haremos, como corresponde, colaborar con las instituciones, con la justicia, así como estamos haciendo con el Tribunal Constitucional, que además acaba de presentar un requerimiento”, expresó la congresista.

Siguiendo esta línea, la senadora insistió en que “siempre actuamos de buena fe y no tenemos nada que ocultar, y lo hemos hecho siempre con la mejor convicción”.

“Esto es un proceso que está en curso, está empezando, estamos recién empezando a interiorizarnos y necesitamos evidentemente preparar nuestras defensas con los abogados”, profundizó.

Sumado a ello, Allende se limitó a “yo puedo haberme equivocado. Lo va a dirimir el Tribunal Constitucional”.

“Esto no mancha la figura de Salvador Allende, por favor. La figura de Salvador Allende es un referente universal y esto jamás lo va a manchar, menos si fue hecho como ya lo he dicho, con la mejor de las intenciones, un hermoso legado que debió haber sido y que de verdad no va a manchar jamás la figura de Salvador Allende”, cerró.