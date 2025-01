¿Quién es Liang Wenfeng? El empresario que llegó a revolucionar la IA con DeepSeek

La industria de la inteligencia artificial (IA) ha sido sacudida por la aparición de DeepSeek. Esta plataforma china, creada por Liang Wenfeng, un empresario de 40 años que se ha convertido en el nuevo rostro de la IA en su país, ha logrado resultados comparables a los de su competencia, OpenAI.

Sin embargo, la particularidad es que se presenta como una alternativa más asequible y eficiente.

¿Quién es Liang Wenfeng?

Nacido en 1985 en la provincia de Cantón, Liang se trasladó a Zhejiang para estudiar electrónica, donde se especializó en visión artificial, área que adiestra a los ordenadores a capturar e interpretar información a través de datos de imágenes y vídeo.

Sin embargo, en el sector financiero, encontró el terreno ideal para desarrollar sus primeras soluciones. Así fue como en 2015, paso a ser el cofundador de High-Flyer Quant, una firma de inversión basada en algoritmos avanzados y aprendizaje automático.

En tres años y de la mano de la IA, la firma multiplicó sus activos de 1.000 millones de yuanes (US$ 138 millones) a más de 10.000 millones de yuanes (US$ 1.379 millones), consolidándose como uno de los fondos de cobertura más grandes de China.

Además, en 2019, Liang expandió su enfoque hacia la investigación de IA con High-Flyer IA

Por otra parte, en 2021, su empresa logró adquirir más de 10.000 procesadores Nvidia H800 antes de que EE. UU. impusiera restricciones a la exportación de chips a China. Esta inversión sentó las bases para lo que sería su proyecto más ambicioso, DeepSeek.

En abril de 2023, High-Flyer Quant destinó una gran parte de sus beneficios a la investigación en IA, dando lugar a DeepSeek.

DeepSeek

El modelo V3 se desarrolló en apenas dos meses y costó menos de 6 millones de dólares. De hecho, el 20 de enero de 2024, DeepSeek lanzó su versión R1, que ha generado una ola de descargas en todo el mundo.

En una entrevista con The China Academy, el creador aseguró que el éxito de DeepSeek fue sorprendente, “Nunca tuvimos intención de ser disruptivos, sucedió por accidente”, mencionó.

Este modelo ofrece precios hasta un 95 % más bajos que OpenAI, con un costo de 1 yuan por millón de tókenes de entrada y 16 yuanes por millón de tókenes de salida. Sin embargo, Liang enfatizó que: “Nuestro principio no es vender a pérdidas ni buscar beneficios excesivos. Nuestro actual modelo de precios nos da un margen modesto de ganancias por encima de nuestros costes”.

“Creemos que los servicios de IA y de API deberían ser asequibles y accesibles para todos”, agregó.

Además, el impacto de DeepSeek no solo captado la atención de inversores y empresarios, sino que también del Gobierno chino.

Por otra parte, el creador de la IA fue el único experto invitado a un simposio con el primer ministro Li Qiang.

Brecha en inteligencia artificial

China busca cerrar la brecha con EE. UU. en inteligencia artificial, un mercado que podría alcanzar los 5,6 billones de yuanes (US$ 772.313 millones) para 2030.

Sin embargo, la regulación china impone restricciones a los contenidos generados por IA. En 2023, Beijing estableció normativas que obligan a las plataformas de IA a respetar los “valores socialistas fundamentales”, impidiendo que generen contenido sobre temas sensibles como la Masacre de Tiananmén o la soberanía de Taiwán.

Liang advierte que la verdadera brecha entre China y EE. UU. en IA no es de tiempo, sino de originalidad: “China no puede quedarse siempre a la zaga en IA. A menudo decimos que hay una brecha de uno o dos años entre la IA china y la estadounidense, pero la verdadera brecha es entre originalidad e imitación. Si esto no cambia, China siempre irá a la zaga”, mencionó Liang.