La explicación de Zizou Bergs tras el golpe a Cristián Garín

Después de la agresión contra Cristián Garín, el tenista belga Zizou Bergs, se refirió al hecho catalogándolo como “un accidente”.

Recordemos que en pleno partido, Bergs le pegó con el hombro en la cara a Garín dañando su ojo y nariz. El chileno no pudo volver a jugar y terminó descalificado.

A través de su cuenta de X, el belga se refirió al incidente comentando que “en mi entusiasmo le golpeé con el codo. No me correspondía a mí decidir qué debía suceder a continuación. Intenté concentrarme en mi propio juego para ganar el último partido”.

Agregando: “Es una pena que haya tenido que terminar así, espero que todos puedan ver que fue un accidente”

Después del ataque, Garín explicó: “Me obligaban a jugar cuando yo tenía una contusión y estaba mareado, nos parece muy poco prudente y poco sensible lo ocurrido. No tengo palabras para definir lo que pasó. Miro tenis desde que nací y nunca había visto algo así. Me siento mal y me da pena que el árbitro me obligara a jugar”.