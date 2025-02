Presidente Gabriel Boric sobre Venezuela: “Por decisión de ellos, no tenemos relaciones diplomáticas”

En medio de su visita a Uruguay, y luego de su encuentro con el expresidente de ese país, José Mujica, el Presidente Gabriel Boric, volvió a responder preguntas de la prensa por primera vez en más de cien días.

En la instancia, se refirió a las recientes decisiones del gobierno venezolano y su impacto en Chile. En particular, abordó el cierre de los consulados chilenos en Venezuela y el avance de la investigación sobre el secuestro y asesinato del exteniente Ojeda, en el que testigos afirman que altos funcionarios del régimen de Maduro estuvieron involucrados.

“Algo conversamos, pero lo hemos conversado antes muchas veces; Pepe (José Mujica) lo ha dicho de manera muy clara y yo también lo reitero. No tengo ninguna duda de que en Venezuela se robaron la elección, no tengo ninguna duda de que en Venezuela hoy día hay una dictadura que persigue quienes piensan distinto”, mencionó.

Caso Ronald Ojeda

En cuanto al crimen de Ronald Ojeda, el Mandatario chileno enfatizó que, si se confirma la responsabilidad del gobierno venezolano en el crimen, Chile acudirá a la Corte Penal Internacional.

“Esto de confirmarse, cosa que le corresponde a la justicia, no a nosotros, pero de confirmarse, es gravísimo. Acá que nadie le baje el perfil. Si acá se confirma que hubo una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solamente es una violación a la soberanía, es una violación a los derechos humanos y que tiene los peores precedentes”, añadió.

Cierre de los consulados

Boric explicó que “con Venezuela hoy día, por decisión del Gobierno de Venezuela, no hay relaciones”. Sin embargo, aclaró que Chile ” tiene una larga tradición de Estado de que no rompe relaciones con países con quienes piensa distinto. Nosotros creemos en la diplomacia, nosotros somos responsables y pensamos en los pueblos y no en la relación entre presidentes”mencionó.

“Nosotros queremos poder atender a los chilenos que están allá. Por lo tanto, tanto lo hemos conversado con el canciller Alberto Van Klaveren, tanto vía online como también eventualmente solicitando la ayuda de otro país, vamos a seguir atendiendo a nuestros connacionales”, recalcó.

“El Gobierno venezolano, porque no es el pueblo, es el Gobierno venezolano, la dictadura venezolana, ha avanzado hacia una cuestión absolutamente caprichosa en donde expulsó a nuestro cuerpo diplomático. Ahora ha decidido cerrar los consulados. En la práctica no existen relaciones diplomáticas, pero Chile no cae en provocaciones. Nosotros tenemos una cultura política distinta, una cultura de respeto al derecho internacional y de poder poner por delante el bienestar de nuestra gente antes que los arrebatos de los gobernantes y en esa línea vamos a seguir”, finalizó.