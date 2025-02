Close-up: El concurso de fotografía de lo pequeño de la naturaleza

El concurso Close Up Photographer of the Year (CUPOTY) ha anunciado los ganadores de su edición 2024. En su sexta edición, organizada en asociación con Affinity Photo, el certamen premió a los ganadores de 11 categorías y seleccionó las 100 mejores fotografías.

El jurado compuesto por 25 expertos, entre los que se incluyen fotógrafos, científicos, periodistas y editores, dedicó más de 20 horas en la deliberación de los resultados.

1. Ganador absoluto

“Choque de titanes”: Dos escarabajos ciervo (Lucanus cervus) protagonizan una intensa lucha por el dominio en la región rusa de Voronezh.

Fotógrafa: Svetlana Ivanenko (Rusia)

2. Ganador, Fotógrafo Joven

“Primavera” Un abejaruco europeo captado en pleno vuelo mientras sostiene un insecto en su pico. La imagen fue tomada en el sur de España a finales de la primavera de 2023.

Fotógrafo: Andrés Luis Dominguez Blanco (España), 14 años.

3. Ganador, Animales

“Dios en las sombras” Un oso andino captado en medio del denso follaje de un bosque húmedo de altura en la Reserva Natural Ecopalacio, ubicada en La Calera, Colombia, a unos 30 km de Bogotá.

Fotógrafo: Santiago J. Monroy García (Colombia).

4. Ganador, Submarino

“Everything’s A-OK” Un pez médico lucha atrapado en las fauces de un pez lagarto en las aguas de Kona, Hawái.

Fotógrafo: Gabriel Jensen (EE.UU.).

5. Ganador, Plantas

“Musgos” Una captura impresionante de musgo de jardín cubierto de gotas de rocío en Sneek, Países Bajos.

Fotógrafo: Piet Haaksma (Países Bajos).