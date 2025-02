Senador Ossandón tilda de “locura” hablar de estatua del expresidente Sebastián Piñera en este momento: “Son un poco arrebatados algunos”

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, calificó como una “locura” la propuesta construir una estatua en honor al expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda.

Esta iniciativa, encabezada por el senador José García Ruminot (RN) y respaldada por Matías Walker (Demócratas), Luz Ebensperger (UDI), José Miguel Insulza (PS) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), ha generado controversia en el mundo político.

“Hay que vivir el luto”

Fue en una entrevista de Radio Cooperativa, que el senador reconoció los aportes del expresidente, destacando su gestión en la crisis de los mineros y la pandemia del COVID-19. Sin embargo, fue claro al mencionar que, si bien “merece estar en la Plaza de la Constitución”, hacerlo ahora sería “exponerlo” de una manera severa. “Hay que vivir el luto. Hay que dejar que pase un poquito el tiempo”, mencionó.

Además, calificó de “arrebatados” a quienes impusan el proyecto y advirtió que “lo que hacen es que al final le den duro (a Piñera)”.

Pese a su oposición al momento en que se plantea el proyecto, Ossandón no descartó que el expresidente merezca un reconocimiento en el futuro. “Piñera fue un Presidente, un buen Presidente. No es el que a mí más me gustaba, pero fue una persona que se dedicó en cuerpo y alma a Chile”, aseguró.

El senador también abordó el monumento al expresidente Salvador Allende en la misma plaza, señalando que “dejó la grande en este país”, pero que, al igual que otros mandatarios, merece su estatua por haber gobernado Chile.

Finalmente, Ossandón destacó que el país ha tenido presidentes honrados y que todos merecen un reconocimiento en su debido tiempo. “Cuando me dicen ‘no, es que Ricardo Lagos, que Eduardo Frei, que (Michelle) Bachelet’. Mentira, (son) gente honrada, gente decente y todos se merecen una estatua en su minuto porque han sido Presidentes de Chile”, concluyó.