“Está inventando cosas”: Denunciante por acoso sexual de Jorge Durán desmiente a diputado

La expareja del diputado Jorge Durán (RN) y denunciante en contra del parlamentario por abuso sexual habló luego de que el congresista se defendiera de las acusaciones mediante un comunicado en sus redes sociales.

“Al aclarar que nuestra relación sentimental no se reanudaría, mi ex pareja comenzó a exigirme una suma de dinero, alegando que, de no acceder a sus demandas, yo sería el más perjudicado. Ante esta situación de extorsión y tras descubrir que había utilizado sin autorización una de mis tarjetas de crédito, el lunes por la noche procedí a realizar la denuncia correspondiente por extorsión y robo ante Carabineros. Las autoridades acudieron a mi domicilio, donde se recopilaron los antecedentes pertinentes”, expresó el denunciado.

Frente a esto, la mujer aseguró que “es válido salir a desmentir, porque es injusto que dé su versión cuando inventa cosas que no son, los políticos siempre terminan arreglándose entre ellos”.

De igual manera, la denunciante afirmó que “yo le estaba pidiendo que me pagara las boletas pendientes, porque yo le manejaba las redes sociales. Están las pruebas, eran boletas de honorarios, se suponía que desde enero íbamos a hacer un contrato en el Congreso”.

Siguiendo esta línea, indicó que “él mismo me agregó sus tarjetas. Tengo los WhatsApp que él me mandó las tarjeras y me dijo que las agregara a las aplicaciones. Era porque tenía descuento y me decía que yo comprara cosas para la casa, que generalmente era alcohol. Eso nomás”.

Los detalles de la denuncia contra Jorge Durán

“Él solía tener reacciones violentas, alteradas (…) Él es un político que va a intentar cuidar su imágen (…) yo le mencioné que si no se comprometía a no volver a agredirme a la cabaña donde me estaba quedando, iba a llamar a Carabineros. Él llamó a carabineros y cambió la versión, dejándome a mí de mentirosa, pero él se adelantó a los hechos. Llegó y entró a la cabaña en que yo estaba”, profundizó.

“Él tenía actitudes violentas, pero eran casuales. Está con tratamiento de psiquiatra, está con medicamentos, tiene una depresión declarada, él se estaba tratando, pero a la vez estaba bebiendo alcohol y eso es contraproducente para su tratamiento”, insistió.

Sumado a ello, la denunciante comentó que “tengo los medios de prueba de que sí trabajé, que sí me debía plata, también el tema del abuso. Voy a estar dispuesta a lo que me pida la Policía de Investigaciones (PDI)”.

“Yo no denuncié antes porque tenía miedo, porque me tenía amenazada. Siempre me dijo que yo era la polola de un diputado, que tenía que comportarme como tal, que tenía que tener cuidado con el contenido que subía, que no podía contar nada de sus negocios que tenía por abajo, porque todo podía afectarle a su campaña y si yo lo hacía, me iba a acordar hasta el último día de él, que se iba a encargar de destruir mi vida y la vida de mi familia. Incluso tenía miedo de ahí, sentía que estaba en la mafia, que no podía salir de esa relación”, lanzó.