¿Cómo podemos “despegarnos” una canción?: científicos encuentran la respuesta

No toda la música es buena, eso es un hecho, pero al parecer el cerebro no lo reconoce así, ya que hay veces en que hay temas que derechamente no son de nuestro agrado pero que se pasean por la cabeza todo el día.

Este tipo de canciones fueron definidas como “earworm” o gusanos de oído en castellano, por los científicos, con el fin de analizar sus efectos en el cerebro y cómo dejar de repetirlos una y otra vez en la cabeza.

Según los expertos, se producen aunque uno no lo quiera, por eso también catalogan estos fenómenos como “imagen musical involuntaria”.

¿Por qué se pegan las canciones?

Una de las explicaciones de los científicos para este tipo de situaciones es que, la principal forma de pegarse una canción es escuchar repetidamente una, aunque también hay otra forma de que se queden en la mente todo el día.

Por ejemplo, cuando el cerebro no está funcionando a conciencia, es decir, tomamos decidiones “en automátivo” suele recordar cosas, como canciones que solemos escuchar.

Otro de los puntos importantes en este sentido es que para que una canción se repita una y otra vez en la cabeza no importa el estilo musical o el idioma.

Sumado a ello, el profesor de Psicología Experimental en la Universidad de Reading, Michelle Ulor, comentó a DW que a diferencia de otro tipo de pensamientos, las canciones son más difíciles de sacar de la cabeza. “Si piensas en una canción, esta se desarrolla con el tiempo”, explica.

Además, explica que en realidad, lo que se repite son fragmentos de una canción, especialmente, las partes más pegadisas y repetitivas, debido a que el cerebro puede reterer segundos de información.

“Las canciones más populares tienden a ser más rápidas y tienen patrones melódicos inusuales en relación con cómo suben y bajan”, comenta el experto.

Así, las canciones más sensillas suelen ser las que más pueden quedarse en la cabeza, sobre todas aquellas que repiten solo una palabra, como los míticos la-la-la-la-la.

¿Cómo dejar las canciones de la cabeza?

La mente es muy poderosa, por lo que dejar de pensar en algo es muy complejo, es por eso que los expertos cuentan que la forma más efectiva de dejar de pensar en una canción es hacer algo que te distraiga de ella o, derechamente, escuchar otra canción.

Otra de las formas para abandonar las “earworm” es mazcar chicle, ya que, como cuenta Ulor, “hay vías neuronales similares involucradas en ambas actividades”.

Ahora, si nada de esto funciona, una de las maneras de terminar con este círculo es: escuchar la canción completa. De esta manera se completa el ciclo y ya no deber repetirla infinitamente.